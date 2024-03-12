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Белый дом объявил о новом пакете помощи Украине на 300 млн долларов

12 марта 2024, 20:19

Белый дом объявил о новом пакете помощи Украине на 300 млн долларов

Администрация президента США выделит Украине новый пакет военной помощи на 300 млн долларов. Об этом объявил представитель Белого дома Джейк Салливан во время брифинга для прессы.

По словам Салливана, новый пакет военной помощи Украине, среди прочего, будет содержать снаряды для артиллерии и ракеты GMLRS к HIMARS.

Стоит отметить, что это первый пакет военной помощи в Украине от США с декабря 2023 года.

В то же время в Белом доме обратились к Конгрессу США с призывом как можно скорее принять законопроект о выделении финансирования на поддержку Украины. Салливан повторил слова президента США Джо Байдена о том, что «время идет» и помощь Украине нужна прямо сейчас.

 

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