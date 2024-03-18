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В Херсоне загорелась пятиэтажка после попадания российского снаряда

18 марта 2024, 09:40

В Херсоне загорелась пятиэтажка после попадания российского снаряда

Пожар в Херсоне после обстрела РФ. Фото: ГСЧС Пожар в Херсоне после обстрела РФ. Фото: ГСЧС

Ночью российские оккупационные войска обстрелял один из микрорайонов Херсона, после попадания боеприпаса загорелись балконы и комнаты в пятиэтажном доме. Об этом сообщило управление ГСЧС в Херсонской области.

«Несмотря на то, что оккупанты продолжали наносить повторные удары, спасателям удалось довольно быстро ликвидировать пожар», — добавили спасатели.

По словам начальника Херсонской ГВА Романа Мрочко, Херсон и прилегающие районы за минувшие сутки оккупанты обстреляли 17 раз.

В частности, из-за обстрелов повреждено одно хозяйственное сооружение, два гражданских автомобиля, две многоэтажки и два частных дома.

Результат попадания снаряда РФ. Фото: ГСЧС

Напомним, 14 марта 2024 года, около 10.00 россияне с временно оккупированного левого берега ударили по женскому салону красоты в Херсоне. 

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