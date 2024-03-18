У Херсоні спалахнула п'ятиповерхівка після влучання російського снаряда

Пожежа у Херсоні після обстрілу РФ. Фото: ДСНС

Вночі російські окупаційні війська обстріляли один з мікрорайонів Херсона, після влучання боєприпасу спалахнула пожежа на балконах та у кімнатах в п'ятиповерховому будинку. Про це повідомило управління ДСНС у Херсонській області.



«Попри те, що окупанти продовжували завдавати повторні удари, рятувальникам вдалось досить швидко ліквідувати пожежу», - додали рятувальники.



За словами начальника Херсонської МВА Романа Мрочко, Херсон та прилеглі райони за минулу добу окупанти обстріляли 17 разів.



Зокрема, через обстріл пошкоджено одну господарську споруду, два автомобілі, дві багатоповерхівки та два приватні будинки.

Результат влучання снаряда РФ. Фото: ДСНС

Нагадаємо, 14 березня 2024 року, близько 10.00 росіяни з тимчасово окупованого лівого берега вдарили по жіночому салону краси в Херсоні.