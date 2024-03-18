Оккупанты продвинулись в Орловке и возле Вербового — DeepState

Войска РФ продвинулись в Орловке и возле Вербового. Фото: DeepState

Российские оккупанты продвинулись в Орловке Донецкой области и возле Вербового Запорожской области. Об этом сообщили военные аналитики украинского проекта DeepState.



Кроме того, как отмечают аналитики, продолжаются боевые действия возле Работино и Вербового в Запорожской области, а также в районе поселка Горьковский Белгородской области РФ.



Ранее мы писали, что российские власти 17 марта сообщили об обстреле поселка Теткино Глушковского района Курской области. Часть домов осталась без света.



Кроме того, российские добровольцы заявили, что зашли в населенный пункт Горьковский Белгородской области. Кроме того, захватили здание местной администрации.