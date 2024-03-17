Село Теткино в Курской области частично обесточено из-за обстрелов

Сегодня, 17 марта, российские власти сообщили об обстреле поселка Теткино Глушковского района Курской области. Часть домов осталась без света. Об этом заявил губернатор региона Роман Старовойт.



По уточненной информации, в результате повреждения линий электропередачи, часть домов в населенном пункте обесточена.



Кроме того, повреждено 5 жилых домов.



Ранее мы писали, что в Белгороде сегодня, 17 марта, снова слышны взрывы, работает противовоздушная оборона. Известно о смерти подростка, также один человек получил ранения.



Также 13 марта Легион «Свобода России» заявил о частичном взятии под контроль поселка Теткино Курской области.