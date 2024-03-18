Окупанти просунулися в Орлівці та біля Вербового — DeepState

Війська РФ просунулися в Орлівці та біля Вербового. Фото: DeepState

Російські окупанти просунулися в Орлівці Донецької області та біля Вербового Запорізької області. Про це повідомили військові аналітики українського проєкту DeepState.



Крім того, як зазначають аналітики, продовжуються бойові дії біля Роботино та Вербового у Запорізькій області, а також у районі селища Горьківської Білгородської області РФ.



Раніше ми писали, що російська влада 17 березня повідомила про обстріл селища Тьоткіно Глушківського району Курської області. Частина будинків залишилася без світла.



Крім того, російські добровольці заявили, що зайшли до населеного пункту Горьківської Білгородської області. Крім того, захопили будівлю місцевої адміністрації.