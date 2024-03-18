Собирали останки россиян под Киевом: СБУ задержала семью бывших правоохранителей

Под Киевом задержали семью коллаборантов. Фото: СБУ

СБУ задержала семью коллаборантов, которые по заказу ФСБ готовили ракетные удары по Украине и хоронили останки ликвидированных под Киевом оккупантов, информирует пресс-центр СБУ.



Киберспециалисты Службы безопасности разоблачили двух агентов ФСБ, действовавших в Киевской области. Завербованные отец и сын, которые ранее проходили службу в правоохранительных органах, готовили ракетные удары РФ объектам на территории Украины.

«Сливали» россиянам места расположения цехов по производству дронов. Фото: СБУ

В частности, они «сливали» геолокации базирования Сил обороны, в том числе военнослужащих Сил специальных операций ВСУ. Также злоумышленники передавали в ФСБ координаты промышленных цехов, где производили украинские беспилотники.







«По наводке фигурантов захватчики планировали нанести прицельные ракетные удары по украинским объектам. Среди прочего, эти агенты ФСБ выполняли специфическую задачу российской спецслужбы – искали останки рашистов, погибших во время боев за Киев. Фигуранты собирали фрагменты тел оккупантов в контейнеры, а затем вывозили в лесопосадки столичного региона и хоронили», — говорится в сообщении.

Коллаборанты собирали останки оккупантов под Киевом. Фото: СБУ

В Службе безопасности подтвердили, что после этого они направляли в ФСБ соответствующий «отчет» с привязкой к местности и координатами места захоронения вражеских останков.



После увольнения, бывшие силовики были дистанционно завербованы кадровым сотрудником ФСБ, который обратил внимание на предателей после их антиукраинских комментариев в Ютубе.



На начальных этапах сотрудничества с оккупантами сын коллаборанта проводил онлайн-тренинги по тактической медицине для боевиков российской группировки «Ахмат». В настоящее время их содержат под стражей, задержанным грозит пожизненное заключение.



Напомним, военная контрразведка Службы безопасности предотвратила диверсию против командования Сил обороны на южном фронте, в результате спецоперации задержан агент ФСБ, который пытался отравить командиров боевого подразделения ВСУ в Запорожской области