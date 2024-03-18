Збирали останки росіян під Києвом: СБУ затримала сім'ю колишніх правоохоронців

Під Києвом затримали сім'ю колаборантів. Фото: СБУ

СБУ затримала сім'ю колаборантів, які на замовлення ФСБ готували ракетні удари по Україні та ховали останки ліквідованих під Києвом окупантів, інформує пресцентр СБУ.



Кіберфахівці Служби безпеки викрили двох агентів ФСБ, які діяли на Київщині. Завербовані батько та син, які раніше проходили службу у правоохоронних органах, готували ракетні удари РФ по об'єктам на території України.

«Зливали» росіянам місця розташування цехів із виробництва дронів. Фото: СБУ

Зокрема, вони «зливали» геолокації базування Сил оборони, зокрема військовослужбовців Сил спеціальних операцій ЗСУ. Також зловмисники передавали до ФСБ координати промислових цехів, де виготовляли українські безпілотники.







«За наведенням фігурантів загарбники планували здійснити прицільні ракетні удари по українських об’єктах. Серед іншого, ці агенти ФСБ виконували специфічне завдання російської спецслужби – шукали останки рашистів, які загинули під час боїв за Київ. Фігуранти збирали фрагменти тіл окупантів у контейнери, а потім вивозили до лісопосадок столичного регіону та ховали», — йдеться у повідомленні.

Колаборанти збирали останки окупантів під Києвом. Фото: СБУ

У Службі безпеки підтвердили, що після цього вони направляли до ФСБ відповідний «звіт» із прив'язкою до місцевості та координатами місця поховання ворожих останків.



Після звільнення колишні силовики були дистанційно завербовані кадровим співробітником ФСБ, який звернув увагу на зрадників після їхніх антиукраїнських коментарів у Ютубі.



На початкових етапах співпраці з окупантами син колаборанта проводив онлайн-тренінги з тактичної медицини для бойовиків російського угрупування «Ахмат». Нині їх утримують під вартою, затриманим загрожує довічне ув'язнення.



Нагадаємо, військова контррозвідка Служби безпеки запобігла диверсії проти командування Сил оборони на південному фронті, внаслідок спецоперації затримано агента ФСБ, який намагався отруїти командирів бойового підрозділу ЗСУ у Запорізькій області.