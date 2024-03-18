В Киеве пытались продать удостоверение советника комбата ВСУ: детали

Подозреваемый, который хотел продать удостоверение советника комбата. Фото: Нацполиция

Столичные следователи сообщили киевлянину о подозрении в мошенничестве, подозреваемый представлялся представителем общественного союза и за деньги обещал выдать киевлянину удостоверение советника командира батальона ВСУ, которое поможет избежать мобилизации. Об этом сообщили в Нацполиции.



Во время встречи с потенциальным «клиентом» он даже надел военную форму, чтобы убедить собеседника, что сам в должности советника командира батальона ВСУ.



«Кроме того, подозреваемый также рассказывал, что якобы в начале полномасштабного вторжения помогал ВСУ завозить оружие для отражения оккупантов в Киевской области. За изготовление удостоверения фигурант просил 5000 долларов», — говорится в заявлении правоохранителей.

Подозреваемый, который хотел продать удостоверение советника комбата. Фото: Нацполиция

Напомним, работники ГБР в ходе оперативных мероприятий обнаружили тайник боеприпасов, оборудованный военными РФ вблизи границы Сумской области.