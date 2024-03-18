У Києві намагалися продати посвідчення радника комбата ЗСУ: деталі

Підозрюваний, який хотів продати посвідчення радника комбата. Фото: Нацполіція

Столичні слідчі повідомили киянину про підозру у шахрайстві, підозрюваний представлявся представником громадської спілки та за гроші обіцяв видати киянину посвідчення радника командира батальйону ЗСУ, яке допоможе уникнути мобілізації. Про це повідомили у Нацполіції.



Під час зустрічі з потенційним «клієнтом» він навіть вдягнув військову форму, щоб переконати співрозмовника, що сам на посаді радника командира батальйону ЗСУ.



«Крім того, підозрюваний також розповідав, що нібито на початку повномасштабного вторгнення допомагав ЗСУ завозити зброю для відбиття окупантів у Київській області. За виготовлення посвідчення фігурант просив 5000 доларів», — йдеться у заяві правоохоронців.

Підозрюваний, який хотів продати посвідчення радника комбата. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, працівники ДБР у ході оперативних заходів виявили схованку боєприпасів, обладнану військовими РФ поблизу кордону Сумської області.