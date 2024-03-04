В Сумской области ГБР обнаружило тайник с российскими боеприпасами

Тайник с российскими боеприпасами. Фото: ГБР

Работники ГБР в ходе оперативных мероприятий обнаружили тайник боеприпасов, оборудованный военными РФ вблизи границы Сумской области. Об этом сообщили в пресс-центре ГБР.



«По оперативной информации, он предназначался для ДРГ врага, нейтрализованных Силами обороны Украины во время деоккупации территории Сумской области», — говорится в сообщении.



В замаскированном тайнике в лесополосе хранилось около сорока противотанковых мин, 10 самодельных взрывных устройств, два гранатометных выстрела и два ящика с патронами калибра 14,5 мм.



В ГБР заявили, что после проведения экспертизы изъятые боеприпасы будут переданы на нужды Сил обороны.



Ранее работники ГБР завершили досудебное расследование против двух военнослужащих, которые присваивали и распродавали продукты ВСУ.