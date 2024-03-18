Десантники в районе Новомихайловки уничтожили танки и ББМ оккупантов

Украинские военнослужащие в течение двух суток в районе Новомихайловки уничтожили три танка российских оккупантов, кроме того, ликвидировали четыре боевые ББМ. Об этом сообщили в пресс-службе 79-ой отдельной десантно-штурмовой Таврийской бригады.



«Так закончились очередные штурмы оккупантов в районе Новомихайловки, где захватчиков «тепло» встретили Таврические десантники», — говорится в сообщении.



В ведомстве отметили, что ликвидировали три российских танка, 6 — повреждены. Десантники также сожгли 4 боевые бронированные машины.





Ранее мы писали, что за прошедшие сутки вооруженные силы России «потеряли» более 810 человек личного состава и 34 артиллерийских систем.