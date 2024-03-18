Десантники в районі Новомихайлівки знищили танки та ББМ окупантів

Українські військовослужбовці протягом двох діб у районі Новомихайлівки знищили три танки російських окупантів, крім того, ліквідували чотири бойові ББМ. Про це повідомили у пресслужбі 79-ої окремої десантно-штурмової Таврійської бригади.



«Так закінчилися чергові штурми окупантів у районі Новомихайлівки, де загарбників «теплои» зустріли Таврійські десантники», — йдеться у повідомленні.



У відомстві зазначили, що ліквідували три російські танки, 6 — пошкоджено. Десантники також спалили 4 бойові броньовані машини.





Раніше ми писали, що минулої доби збройні сили Росії «втратили» понад 810 осіб особового складу та 34 артилерійських систем.