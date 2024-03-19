Китай убеждает Европу позвать Россию для участия в мирных переговорах — Politico

Глава Китая Си Цзиньпин в начале мая в Париже встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Это станет первой поездкой китайского лидера в Европу со времен пандемии, сообщает издание Politico.

Отмечается, что визит Си совпадет с 60-летием установления дипломатических отношений между Парижем и Пекином. Таким образом, Китай стремится возобновить испорченные отношения с Европой из-за «безграничного партнерства» Си Цзиньпина с президентом России Владимиром Путиным, несмотря на войну в Украине.

В то же время, пишет Politico, настроение во Франции, скорее всего, будет другим по сравнению с торжествами по случаю 50-летия двусторонних отношений между странами.

«Оно будет менее праздничным и более деловым, учитывая текущие экономические и геополитические ставки», — отметил анонимный источник издания.

За визитом, который планировался месяцами, внимательно будут следить в Вашингтоне и европейских столицах.

«Недавно официальные лица сообщили, что Китай пытается убедить Европу разрешить России сесть за стол предстоящих мирных переговоров, возможно, в Швейцарии, иначе Пекин будет бойкотировать подобные встречи», – добавляет Politico.

Источники издания отметили, что этот месседж был усилен во время европейского турне китайского специального посланника Ли Хуэя в начале этого месяца, где он обсуждал будущее Украины. Тогда МИД Китая официально заявил, что Ли Хуэй пообещал «поддерживать своевременный созыв мирной конференции с равным участием всех сторон».

Ранее сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон на встрече с парламентскими партиями заявил, что отправка войск в Украину возможна, если российские оккупанты прорвутся на Киев или Одессу.