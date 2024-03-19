Китай переконує Європу покликати Росію до участі у мирних переговорах — Politico

Глава Китаю Сі Цзіньпін на початку травня у Парижі зустрінеться з президентом Франції Емманюелем Макроном. Це стане першою поїздкою китайського лідера до Європи від часів пандемії, повідомляє видання Politico.

Зазначається, що візит Сі збігатиметься з 60-річчям встановлення дипломатичних відносин між Парижем та Пекіном. Таким чином, Китай прагне відновити зіпсовані відносини з Європою через «безмежне партнерство Сі Цзіньпіна з президентом Росії Володимиром Путіним», незважаючи на війну в Україні.

Водночас, пише Politico, настрій у Франції, швидше за все, буде іншим, порівняно з урочистостями з нагоди 50-річчя двосторонніх відносин між країнами.

«Він буде менш святковим та більш діловим, враховуючи поточні економічні та геополітичні ставки», — зазначило анонімне джерело видання.

За візитом, який планувався місяцями, уважно стежитимуть у Вашингтоні та європейських столицях.

«Нещодавно офіційні особи повідомили, що Китай намагається переконати Європу дозволити Росії сісти за стіл майбутніх мирних переговорів, можливо, у Швейцарії, інакше Пекін бойкотуватиме подібні зустрічі», — додає Politico.

Джерела видання зазначили, що цей меседж було посилено під час європейського турне китайського спеціального посланця Лі Хуея на початку цього місяця, де він обговорював майбутнє України. Тоді МЗС Китаю офіційно заявило, що Лі Хуей пообіцяло «підтримувати своєчасне скликання мирної конференції за рівною участю всіх сторін».

Раніше повідомлялося, що президент Франції Емманюель Макрон на зустрічі з парламентськими партіями заявив, що відправка військ в Україну можлива, якщо російські окупанти прорвуться на Київ чи Одесу.