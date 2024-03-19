Семь жителей Донетчины получили государственные награды

7 жителей Донетчины получили государственные награды. Фото: Вадим Филашкин

Сегодня, 19 марта, глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин вручил жителям региона почетные государственные награды. Об этом он написал в своем Telegram.



«Семь жителей Донецкой области указами президента Украины удостоены почетных государственных наград. Имел честь сегодня вручить их лично», — отметил он.





По уточненной информации, среди наград — ордена «За заслуги» ІІІ степени, орден Княгини Ольги ІІІ степени, медали «За труд и победу», отличие «Золотое сердце». Также президент Украины присвоил звание Заслуженного врача Украины.





Филашкин поблагодарил каждого, кто жертвует собственными силами, временем и спокойствием, чтобы обеспечить гражданских и военных всем необходимым во время войны.





«Большое уважение каждому волонтеру, врачу, коммунальщику, газовику, энергетику, работникам критической инфраструктуры. Спасибо за ваш вклад в оборону нашего государства, самоотверженность и мужество», — резюмировал чиновник.



Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский вручил государственные награды украинским военным.