Сім жителів Донеччини здобули державні нагороди

7 мешканців Донеччини здобули державні нагороди. Фото: Вадим Філашкін

Сьогодні, 19 березня, голова Донецької ОВА Вадим Філашкін вручив мешканцям регіону почесні державні нагороди. Про це він написав у своєму Telegram.



«Сім мешканців Донецької області указами президента України удостоєні почесних державних нагород. Мав честь сьогодні вручити їх особисто», — зазначив він.





За уточненою інформацією, серед нагород — ордени «За заслуги» ІІІ ступеня, орден Княгині Ольги ІІІ ступеня, медалі «За працю та перемогу», відзнака «Золоте серце». Також президент України присвоїв звання Заслуженого лікаря України.





Філашкін подякував кожному, хто жертвує власними силами, часом та спокоєм, щоб забезпечити цивільних та військових усім необхідним під час війни.





«Велика шана кожному волонтеру, лікарю, комунальнику, газовику, енергетику, працівникам критичної інфраструктури», — резюмував чиновник.



Раніше писали, що президент України Володимир Зеленський вручив державні нагороди українським військовим.