Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Сім жителів Донеччини здобули державні нагороди

19 березня 2024, 13:41

Сім жителів Донеччини здобули державні нагороди

7 мешканців Донеччини здобули державні нагороди. Фото: Вадим Філашкін 7 мешканців Донеччини здобули державні нагороди. Фото: Вадим Філашкін

Сьогодні, 19 березня, голова Донецької ОВА Вадим Філашкін вручив мешканцям регіону почесні державні нагороди. Про це він написав у своєму Telegram.

«Сім мешканців Донецької області указами президента України удостоєні почесних державних нагород. Мав честь сьогодні вручити їх особисто», — зазначив він.



За уточненою інформацією, серед нагород — ордени «За заслуги» ІІІ ступеня, орден Княгині Ольги ІІІ ступеня, медалі «За працю та перемогу», відзнака «Золоте серце». Також президент України присвоїв звання Заслуженого лікаря України.



Філашкін подякував кожному, хто жертвує власними силами, часом та спокоєм, щоб забезпечити цивільних та військових усім необхідним під час війни.



«Велика шана кожному волонтеру, лікарю, комунальнику, газовику, енергетику, працівникам критичної інфраструктури», — резюмував чиновник.

Раніше писали, що президент України Володимир Зеленський вручив державні нагороди українським військовим.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Люди
Вадим Філашкін
Місця
Донецька область

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
14:48
В окупованому Донецьку під час обстрілу постраждала жінка
09:58
Російські війська ще просунулися в Орлівці під Авдіївкою
08:22
У Селидовому чотири людини отримали поранення внаслідок нічного обстрілу, зруйновано будинки
23:37
Головне за день: Ситуація у Сумській області. Хто вбив українку у Німеччині?
08:30
Російські війська захопили село у Запорізькій області — ISW
23:45
Головне за день: Росіяни просунулися в районі Бердичів та Орлівки. Путін перемагає на «виборах»
23:20
Путін перемагає на «виборах» у Росії. В окупації в нього нібито до 95% голосів
12:24
У зруйнованій Росією Авдіївці проводять «вибори»
00:06
Головне за день: РФ готується до війни з НАТО? Як відбуваються «вибори» Путіна в окупації
21:53
На виборчій дільниці в окупованому Бердянську пролунав вибух
17:50
У Бєлгороді знову чути вибухи
16:50
У списку виборців «ДНР» виявили себе мешканці Єкатеринбургу Росії
15:15
Росія готова напасти на НАТО в 2026 році — Business Insider
23:35
Головне за день: Удар по Одесі. Росармія просувається в районі Тоненького
22:31
Оскар за «20 днів у Маріуполі» викликав бурю в РФ, псевдовибори проходять із частівками, але під озброєним конвоєм — дайджест окупації ►
11:31
Евакуйованих жителів Донецької області прийматимуть Волинь та Рівненщина
10:50
За добу окупанти 19 разів обстрілювали населені пункти Донецької області
09:57
Окупанти просунулися в районі Вугледару Донецької області — Deep State
08:59
Внаслідок нічного обстрілу Донецька загинули троє дітей
08:30
Результат війни в Україні вирішиться вже цієї весни чи влітку — Боррель
усі новини
14:55
У Росії затонув траулер: одна людина загинула, двоє зникли безвісти
14:48
В окупованому Донецьку під час обстрілу постраждала жінка
13:58
Опалювальний сезон в Україні завершать достроково
13:45
У Черкасах встановили виставку «Стерті з лиця землі»: фотоісторія Попасної, Мар'їнки, Соледара та Бахмута
13:41
Сім жителів Донеччини здобули державні нагороди
12:58
Американський сенатор Ліндсі Грем закликав знизити призовний вік в Україні
12:29
Третя штурмова за тиждень знищила понад 200 росіян на Авдіївському напрямі
12:02
Буданов розповів про операцію після якої росіяни втекли з-під Києва
11:53
Китай переконує Європу покликати Росію до участі у мирних переговорах — Politico
11:40
На Херсонщині загинуло троє людей, намагаючись розібрати дрон
11:28
Бєлгород знову потрапив під обстріл, губернатор наказав евакуювати дітей
11:24
Росіяни за добу 10 разів обстріляли Донеччину: пошкоджено будинки та заклад культури
11:22
Громадянин Угорщини намагався вивезти українку за кордон для сексуальної експлуатації
10:55
Поліція Вінницької області виявила уламки чотирьох «шахедів»
09:59
Росіяни вдарили по Селидовому із С-300: є постраждалі, пошкоджено житлові будинки та автомобілі
09:58
Російські війська ще просунулися в Орлівці під Авдіївкою
09:44
ЄС запровадить мита на зерно з Росії та Білорусі — Financial Times
09:14
У Міноборони РФ знову повідомили про атаку дронів
08:55
Військовослужбовці ВМС вночі збили два розвідувальні дрони в Одеській області
08:54
На Донеччині за добу одна людина загинула, ще п`ять — отримали поранення
усі новини
ВІДЕО
Бєлгород знову під обстрілом губернатор оголосив про евакуацію дітей. Фото: Baza Бєлгород знову потрапив під обстріл, губернатор наказав евакуювати дітей
19 березня, 11:28
Угорець намагався вивезти українку за кордон для експлуатації. Фото: ДПСУ Громадянин Угорщини намагався вивезти українку за кордон для сексуальної експлуатації
19 березня, 11:22
Російські окупанти увійшли до Орлівки Донецької області. Карта: DeepState Російські війська ще просунулися в Орлівці під Авдіївкою
19 березня, 09:58
ССО атакували FPV-дронами окопи, САУ та гаубиці росіян. Фото: кадр із відео Підрозділ ССО на Запорізькому напрямку атакував FPV-дронами САУ та гаубиці росіян
19 березня, 08:35
ЗСУ атакує окупантів на Авдіївському напрямку. Фото: кадр із відео ЗСУ атакує з дронів окупантів, які прикидаються мертвими на Авдіївському напрямку
18 березня, 14:59
На Дніпропетровщині перекинулася маршрутка сполученням Дніпро — Слов'янськ. Загинуло п'ятеро людей, ще 13 поранено. Фото: Нацполіція П'ятеро загинули, тринадцять постраждали в аварії маршрутки, що прямувала з Дніпра до Слов'янська
18 березня, 14:45
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама