Минобороны РФ заявило о захвате села Орловка на Авдеевском направлении

В России заявили о захвате Орловки в Донецкой области. Карта DeepState

В Министерстве обороны Российской Федерации заявили о захвате села Орловка на Авдеевское направлении в Донецкой области. Украинские официальные лица потерю населенного пункта пока не подтверждали.

На карте DeepState, которая была обновлена в ночь на 19 марта, показано, что войскам РФ удалось оккупировать большую часть Орловки. Вместе с тем под контролем ВСУ еще оставалась небольшая часть села на западном берегу речки Дурная.

«Дело в том, что на западном берегу есть небольшой клочок села, где стоят полтора десятка домов. Вот та часть формально еще под контролем Сил Обороны. Это примерно 7-8% от площади Орловки. Почему формально? Потому что под ударами УАБов, арты, минометов и вражеских дронов от этих домов почти ничего не осталось», — описывал ситуацию сегодня утром украинский военный корреспондент Богдан Мирошников.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты в воскресенье, 17 марта, захватили село Мирное, расположенное к северо-востоку от Работино Запорожской области.