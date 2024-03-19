Міноборони РФ заявило про захоплення села Орлівка на Авдіївському напрямку

У Росії заявили про захоплення Орлівки на Донеччині. Карта DeepState

У Міністерстві оборони Російської Федерації заявили про захоплення села Орлівка на Авдіївському напрямку на Донеччині. Українські офіційні особи втрату населеного пункту наразі не підтверджували.

На карті DeepState, яка була оновлена в ніч на 19 березня, показано, що військам РФ вдалося окупувати більшу частину Орлівки. Водночас під контролем ЗСУ ще залишалася невелика частина села на західному березі річки Дурна.

«Річ у тому, що на західному березі є невеликий клаптик села, де стоять півтора десятки будинків. Ось ця частина формально ще під контролем Сил Оборони. Це приблизно 7-8% від площі Орлівки. Чому формально? Тому що під ударами КАБів, арти, мінометів та ворожих дронів від цих будинків майже нічого не залишилося», — описував ситуацію вранці український військовий кореспондент Богдан Мірошников.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти в неділю, 17 березня, захопили село Мирне, розташоване на північний схід від Роботино Запорізької області.