Україна розраховує до квітня отримати достатню кількість снарядів, — Шмигаль

В українському уряді очікують, що вже починаючи з квітня, союзники передадуть достатню кількість артилерійських снарядів, у тому числі завдяки ініціативі Чехії. Про це на прес-конференції під час візиту до Люксембургу заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Ми сподіваємося, що ця чеська ініціатива щодо закупівлі снарядів для України, до якої приєднався Люксембург, допоможе нам, і починаючи з квітня ми матимемо достатньо боєприпасів для стримування нашої лінії фронту», — зазначив прем'єр.

Він також уточнив, що Україна розраховує на постачання ракет далекого та середнього радіусу дії. Це необхідно, щоб порушити логістику росіян на тимчасово окупованих територіях.

Зазначимо, що раніше радник прем'єр-міністра Чехії з питань національної безпеки Томаш Пояр заявив про те, що закуплені в рамках чеської ініціативи боєприпаси можуть надійти в Україну вже в червні.