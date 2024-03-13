В июне Украина может получить закупленные по чешской инициативе боеприпасы

Закупленные в рамках чешской инициативы боеприпасы могут поступить в Украину уже в июне. Об этом в интервью изданию Euractiv сказал советник премьер-министра Чехии по вопросам национальной безопасности Томаш Пояр.

Чешская Республика выявляет имеющиеся боеприпасы по всему миру, другие страны предоставляют необходимое финансирование. Затем Чехия координирует доставку боеприпасов в Украину.

Сейчас более 15 стран взяли на себя обязательства финансировать закупку боеприпасов. Среди них Бельгия, Нидерланды, Германия, Франция и Норвегия, Канада.

«Обещанные деньги должны поступить, и контракты должны быть заключены. Когда контракт будет заключен, понадобится несколько недель, чтобы доставить боеприпасы в Украину. Начиная с июня, поставки могут начаться», — сказал советник министра.

Пояр отказался раскрыть происхождение боеприпасов, заявив, что инициатива ищет боеприпасы по всему миру, «где бы они ни были доступны по разумной цене и разумного качества».

Координаторы инициативы ожидают, что Россия попытается сорвать поставки боеприпасов в Украину, поэтому большинство деталей стараются держать в тайне.