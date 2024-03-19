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В РФ заявили, что начались грузовые ЖД перевозки в Крым через оккупированные территории

19 марта 2024, 20:40

В РФ заявили, что начались грузовые ЖД перевозки в Крым через оккупированные территории

«Железные дороги Новороссии» начали грузовые перевозки между Ростовской областью и аннексированным Крымом через другие оккупированные территории Украины. Об этом сообщил первый заместитель руководителя созданного РФ предприятия «Железные дороги Новороссии» Олег Калеватых.

По его словам, грузовые поезда начали курсировать по новому маршруту 15 марта. О каком именно маршруте идет речь, он не уточнил.

Пассажирское сообщение не запущено из-за ситуации с безопасностью.

Также Калеватых сообщил, что работы по восстановлению магистрали и строительству новой ветки начали в сентябре 2023 года. За это время проложили участок протяженностью 63 км и восстановили 140 км путей.

Напомним, раннее сообщалось, что российские власти строят две новые ветки железной дороги, которая будет проходить по оккупированным территориям Запорожской области. Железнодорожные ветки будут дублировать существующую украинскую колею, которая находится в пределах досягаемости ВСУ. Оккупанты устроили узловую станцию, к которой с одной стороны подходят пути из Крыма, а с другой — пути из Ростовской области, из оккупированной части Донецкой области, из Мариупольского и Бердянского портов.

 

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