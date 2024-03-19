Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

В РФ заявили, що почалися вантажні залізничні перевезення до Криму через окупацію

19 березня 2024, 20:40

В РФ заявили, що почалися вантажні залізничні перевезення до Криму через окупацію

«Залізниця Новоросії» розпочала вантажні перевезення між Ростовською областю та анексованим Кримом через інші окуповані території України. Про це повідомив перший заступник керівника створеного РФ підприємства «Залізниця Новоросії» Олег Калеватих.

За його словами, вантажні потяги почали курсувати новим маршрутом 15 березня. Про який саме маршрут йде мова, він не уточнив.

Пасажирське сполучення не запущено через безпекову ситуацію.

Також Калеватих повідомив, що роботи з відновлення магістралі та будівництва нової гілки розпочали у вересні 2023 року. За цей час проклали ділянку завдовжки 63 км та відновили 140 км колій.

Нагадаємо , раніше повідомлялося, що російська влада будує дві нові гілки залізниці, яка проходитиме окупованими територіями Запорізької області. Залізничні гілки дублюватимуть існуючу українську колію, яка знаходиться в межах досяжності ЗСУ. Окупанти влаштували вузлову станцію, до якої з одного боку підходять колії з Криму, а з іншого — колії з Ростовської області, з окупованої частини Донецької області, з Маріупольського та Бердянського портів.

 

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Інше
Крим залізниця окуповані території

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
20:57
Результати «виборів» у «ЛНР» та Запорізькій області повністю сфальсифіковані — електоральний експерт
20:40
В РФ заявили, що почалися вантажні залізничні перевезення до Криму через окупацію
17:52
Росіяни розстріляли трьох цивільних в окупованому селі під Херсоном, — ЗМІ
16:25
Міноборони РФ заявило про захоплення села Орлівка на Авдіївському напрямку
15:16
В окупованому селі під Херсоном окупанти розстріляли трьох цивільних
14:48
В окупованому Донецьку під час обстрілу постраждала жінка
09:58
Російські війська ще просунулися в Орлівці під Авдіївкою
08:22
У Селидовому чотири людини отримали поранення внаслідок нічного обстрілу, зруйновано будинки
23:37
Головне за день: Ситуація у Сумській області. Хто вбив українку у Німеччині?
08:30
Російські війська захопили село у Запорізькій області — ISW
23:45
Головне за день: Росіяни просунулися в районі Бердичів та Орлівки. Путін перемагає на «виборах»
23:20
Путін перемагає на «виборах» у Росії. В окупації в нього нібито до 95% голосів
12:24
У зруйнованій Росією Авдіївці проводять «вибори»
00:06
Головне за день: РФ готується до війни з НАТО? Як відбуваються «вибори» Путіна в окупації
21:53
На виборчій дільниці в окупованому Бердянську пролунав вибух
17:50
У Бєлгороді знову чути вибухи
16:50
У списку виборців «ДНР» виявили себе мешканці Єкатеринбургу Росії
15:15
Росія готова напасти на НАТО в 2026 році — Business Insider
23:35
Головне за день: Удар по Одесі. Росармія просувається в районі Тоненького
22:31
Оскар за «20 днів у Маріуполі» викликав бурю в РФ, псевдовибори проходять із частівками, але під озброєним конвоєм — дайджест окупації ►
усі новини
20:57
Результати «виборів» у «ЛНР» та Запорізькій області повністю сфальсифіковані — електоральний експерт
20:40
В РФ заявили, що почалися вантажні залізничні перевезення до Криму через окупацію
20:08
Пентагон створив сайт з нагляду за допомогою для України
19:08
Україна отримає від Німеччини військову допомогу на €500 мільйонів
18:40
Росіяни на захоплених територіях прослуховують телефони, вулиці та заклади для пошуку «нелояльних»
17:52
Росіяни розстріляли трьох цивільних в окупованому селі під Херсоном, — ЗМІ
17:26
Україна розраховує до квітня отримати достатню кількість снарядів, — Шмигаль
17:19
Скандал із блокуванням евакуації з Донеччини: шелтер на Закарпатті заселять діти, але проблема залишається
16:25
Міноборони РФ заявило про захоплення села Орлівка на Авдіївському напрямку
15:48
З початку березня РФ атакувала Україну 130 ракетами та 900 авіабомбами, — Зеленський
15:44
Шведська журналістка в телеефірі назвала українок повіями і відмовилася вибачатися
15:16
В окупованому селі під Херсоном окупанти розстріляли трьох цивільних
14:55
У Росії затонув траулер: одна людина загинула, двоє зникли безвісти
14:48
В окупованому Донецьку під час обстрілу постраждала жінка
13:58
Опалювальний сезон в Україні завершать достроково
13:45
У Черкасах встановили виставку «Стерті з лиця землі»: фотоісторія Попасної, Мар'їнки, Соледара та Бахмута
13:41
Сім жителів Донеччини здобули державні нагороди
12:58
Американський сенатор Ліндсі Грем закликав знизити призовний вік в Україні
12:29
Третя штурмова за тиждень знищила понад 200 росіян на Авдіївському напрямі
12:02
Буданов розповів про операцію після якої росіяни втекли з-під Києва
усі новини
ВІДЕО
З початку березня РФ атакувала Україну 130 ракетами та 900 авіабомбами, — Зеленський З початку березня РФ атакувала Україну 130 ракетами та 900 авіабомбами, — Зеленський
19 березня, 15:48
Бєлгород знову під обстрілом губернатор оголосив про евакуацію дітей. Фото: Baza Бєлгород знову потрапив під обстріл, губернатор наказав евакуювати дітей
19 березня, 11:28
Угорець намагався вивезти українку за кордон для експлуатації. Фото: ДПСУ Громадянин Угорщини намагався вивезти українку за кордон для сексуальної експлуатації
19 березня, 11:22
Російські окупанти увійшли до Орлівки Донецької області. Карта: DeepState Російські війська ще просунулися в Орлівці під Авдіївкою
19 березня, 09:58
ССО атакували FPV-дронами окопи, САУ та гаубиці росіян. Фото: кадр із відео Підрозділ ССО на Запорізькому напрямку атакував FPV-дронами САУ та гаубиці росіян
19 березня, 08:35
ЗСУ атакує окупантів на Авдіївському напрямку. Фото: кадр із відео ЗСУ атакує з дронів окупантів, які прикидаються мертвими на Авдіївському напрямку
18 березня, 14:59

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиція, ® — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.
Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама