В РФ заявили, що почалися вантажні залізничні перевезення до Криму через окупацію

«Залізниця Новоросії» розпочала вантажні перевезення між Ростовською областю та анексованим Кримом через інші окуповані території України. Про це повідомив перший заступник керівника створеного РФ підприємства «Залізниця Новоросії» Олег Калеватих.

За його словами, вантажні потяги почали курсувати новим маршрутом 15 березня. Про який саме маршрут йде мова, він не уточнив.

Пасажирське сполучення не запущено через безпекову ситуацію.

Також Калеватих повідомив, що роботи з відновлення магістралі та будівництва нової гілки розпочали у вересні 2023 року. За цей час проклали ділянку завдовжки 63 км та відновили 140 км колій.

Нагадаємо , раніше повідомлялося, що російська влада будує дві нові гілки залізниці, яка проходитиме окупованими територіями Запорізької області. Залізничні гілки дублюватимуть існуючу українську колію, яка знаходиться в межах досяжності ЗСУ. Окупанти влаштували вузлову станцію, до якої з одного боку підходять колії з Криму, а з іншого — колії з Ростовської області, з окупованої частини Донецької області, з Маріупольського та Бердянського портів.