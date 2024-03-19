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Министр обороны Украины подвел итоги «Рамштайна»

19 марта 2024, 21:53

Министр обороны Украины подвел итоги «Рамштайна»

Заседание в формате «Рамштайн». Фото: Рустем Умеров Заседание в формате «Рамштайн». Фото: Рустем Умеров

Боеприпасы, системы ПВО, истребители F-16, а также дроны стали приоритетными темами во время юбилейного заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины. Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.

Украинская команда имела отдельную встречу с главой Пентагона Ллойдом Остином и генералом США Чарльзом Брауном. Они обсудили план Украины на 2024 год, строительство фортификаций, усиление украинской ПВО, предоставление средств радиоэлектронной борьбы. Отдельным пунктом стали дальнобойные средства поражения.

«Во время сегодняшнего 20-го заседания в формате «Рамштайн» коалиция стран-партнеров продемонстрировала свое единство и активность в помощи Украине», — написал он.

Министр уточнил, что боеприпасы являются критически необходимыми для украинских воинов.

«Они будут! Это была главная тема заседания. Партнеры заявили о пакетах помощи, в которые входят артиллерийские снаряды 155 мм, 152 мм, 105 мм, и другие. Благодарны партнерам за то, что по всему миру ищут и находят боеприпасы, которые так необходимы для отпора агрессору», — сообщил Умеров.

Умеров также анонсировал больше ракет для украинской систем противовоздушной обороны.

В направлении получения истербителен F-16 Украина активно работает со всеми привлеченными партнерами, а именно США, Данией, Бельгией, Нидерландами, Румынией и другими, чтобы самолеты были в Украине как можно быстрее.

Также Умеров обсуждал возможность инвестиций в украинское производство тех дронов, которые уже показали свою эффективность на поле боя.

Напомним, сегодня стало известно, что Германия выделит новый пакет военной помощи для Украины ориентировочной стоимостью 500 миллионов евро.

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