Украина получит от Германии военную помощь на €500 миллионов

Германия выделит новый пакет военной помощи для Украины ориентировочной стоимостью 500 миллионов евро. Об этом сообщил министр обороны Германии Борис Писториус в общении со СМИ в рамках встречи формата «Рамштайн».

Писториус сообщил, что речь идет о дополнительных поставках боеприпасов — 10 тысяч артиллерийских снарядов со складов Бундесвера.

В новый пакет помощи войдут также 100 бронемашин для пехоты и 100 транспортных автомобилей.

Ранее сообщалось, что украинское правительство в 2024 году рассчитывает, что международные партнеры передадут четыре миллиарда долларов из замороженных в G7 и Европейском Союзе российских активов.