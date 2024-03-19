Міністр оборони України підбив підсумки «Рамштайну»

Засідання у форматі "Рамштайн". Фото: Рустем Умеров

Боєприпаси, системи ППО, винищувачі F-16 та дрони стали пріоритетними темами під час ювілейного засідання Контактної групи з питань оборони України. Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умеров.

Українська команда мала окрему зустріч із головою Пентагону Ллойдом Остіном та генералом США Чарльзом Брауном. Вони обговорили план України на 2024 рік, будівництво фортифікацій, посилення української ППО, надання засобів радіоелектронної боротьби. Окремим пунктом стали далекобійні засоби поразки.

«Під час сьогоднішнього 20-го засідання у форматі «Рамштайн» коаліція країн-партнерів продемонструвала свою єдність та активність у допомозі Україні», — написав він.

Міністр уточнив, що боєприпаси є критично важливими для українських воїнів.

«Вони будуть! Це була головна тема засідання. Партнери заявили про пакети допомоги, до яких входять артилерійські снаряди 155 мм, 152 мм, 105 мм та інші. Вдячні партнерам за те, що по всьому світу шукають та знаходять боєприпаси, які так необхідні для відсічі агресору», — повідомив Умеров.

Померов також анонсував більше ракет для української системи протиповітряної оборони.

У напрямку отримання істербітель F-16 Україна активно працює з усіма залученими партнерами, а саме США, Данією, Бельгією, Нідерландами, Румунією та іншими, щоб літаки були в Україні якнайшвидше.

Також Умеров обговорював можливість інвестицій в українське виробництво тих дронів, які вже показали свою ефективність на полі бою.

Нагадаємо , сьогодні стало відомо, що Німеччина виділить новий пакет військової допомоги для України орієнтовною вартістю 500 мільйонів євро.