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В Донецкой области пятеро людей получили ранения в результате обстрелов РФ

20 марта 2024, 08:38

В Донецкой области пятеро людей получили ранения в результате обстрелов РФ

За прошедшие сутки, 19 марта, российские оккупанты атаковали Донецкую область. Известно, что пятеро людей получили ранения. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

«За 19 марта россияне ранили 5 жителей Донецкой области: 4 в Селидово и 1 в Нью-Йорке», — отметил он.



С начала полномасштабной войны в Донецкой области погибли 1886 человек, еще 4724 — получили ранения. Общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.

Ранее мы писали, что с начала марта 2024 года российская армия атаковала территорию Украины 130 ракетами разных типов. 

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