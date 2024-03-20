На Донеччині п`ятеро людей отримали поранення внаслідок обстрілів РФ

Минулої доби, 19 березня, російські окупанти атакували Донецьку область. Відомо, що п'ятеро людей отримали поранення. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.



«За 19 березня росіяни поранили 5 жителів Донецької області: 4 у Селидовому та 1 у Нью-Йорку», — зазначив він.





З початку повномасштабної війни на Донеччині загинуло 1886 осіб, ще 4724 — отримали поранення. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подано без урахування Маріуполя та Волновахи.



Раніше ми писали, що з початку березня 2024 російська армія атакувала територію України 130 ракетами різних типів.