Российские добровольцы призвали губернатора Белгородской области срочно эвакуировать людей

Российский Добровольческий Корпус, Легион «Свобода России», а также Сибирский батальон обратились к губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову с призывом об эвакуации гражданского населения. Об этом сообщили в пресс-службе Сибирского батальйона.



«Освободительное движение призывает руководство Белгородской области и, в частности, губернатора Вячеслава Гладкова прекратить прикрываться гражданским населением и немедленно эвакуировать людей со всей территории Белгородской области», — говорится в сообщении.



По словам добровольцев, удары по военным объектам будут продолжаться, а жертвы будут исключительно на совести российских властей, которые препятствуют эвакуации людей.



«Гладков! Подумай о своем народе! Ты будешь нести ответственность за новые жертвы, если полная эвакуация населения не произойдет в ближайшее время. Сохраните жизни людей!», — резюмировали в пресс-службе.



Ранее мы писали, что 12 марта Легион «Свобода России», «Русский добровольческий корпус» и Сибирский батальон зашли в Курскую и Белгородскую области РФ в рамках совместной операции.



В самом Белгороде и области ежедневно обстрелы, в частности, сегодня утром, 20 марта, в городе работала ПВО, есть жертвы.