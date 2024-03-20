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Російські добровольці закликали губернатора Бєлгородської області терміново евакуювати людей

20 березня 2024, 14:28

Російські добровольці закликали губернатора Бєлгородської області терміново евакуювати людей

Російський Добровольчий Корпус, Легіон «Свобода Росії», а також Сибірський батальйон звернулися до губернатора Бєлгородської області Вячеслава Гладкова із закликом про евакуацію цивільного населення. Про це повідомили у пресслужбі Сибірського батальйону.

«Визвольний рух закликає керівництво Бєлгородської області і, зокрема, губернатора Вячеслава Гладкова припинити прикриватися цивільним населенням і негайно евакуювати людей з усієї території Бєлгородської області», — йдеться у повідомленні.

За словами добровольців, удари по військових об'єктах продовжуватимуться, а жертви будуть виключно на совісті російської влади, яка перешкоджає евакуації людей.

«Гладков! Подумай про свій народ! Ти нестимеш відповідальність за нові жертви, якщо повна евакуація населення не відбудеться найближчим часом. Збережіть життя людей!», — резюмували у пресслужбі.

Раніше ми писали, що 12 березня Легіон «Свобода Росії», «Російський добровольчий корпус» та Сибірський батальйон зайшли до Курської та Білгородської області РФ у рамках спільної операції.

У самому Білгороді та області щодня обстріли, зокрема, сьогодні вранці, 20 березня, у місті працювала ППО, є жертви.

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