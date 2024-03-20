Іспанія відправить до України 20 танків Leopard-2A4

В Іспанії Міжвідомчою радою з торгівлі та контролю оборонної техніки та технологій подвійного призначення було схвалено постачання 20 основних бойових танків (ОБТ) Leopard-2A4 до України. Про це повідомив іспанський портал Infodefensa.

Іспанські ОБТ, які вирушать в Україну, належать до машин зі сховища в районі міста Сарагоса на північному сході Іспанії. І оскільки танки буде знято з консервації, то знадобиться ще деякий час для ремонту цих «Леопардів», перш ніж вони потраплять до українських військ.

«Як і решта матеріалів, перед відправкою вони будуть доопрацьовані на заводі Santa Bárbara Sistemas в Алькала-де-Гуадаїра, Севілья», — йдеться у публікації.

Також зазначається, що іспанські чиновники розглянули ризики, пов'язані з потраплянням на чорний ринок обладнання, яке призначене для українських сил. Такі сигнали, пише видання, надходили, зокрема, з боку міжнародних організацій. При цьому деякі іспанські парламентарі із цього приводу ставили питання державному секретареві з торгівлі Сіані Мендес.

«Матеріали, що експортуються Іспанією, є необхідним, пріоритетним та найважливішим озброєнням для України у боротьбі з Росією, і немає жодних сумнівів, що Україна використовує їх якнайкраще для захисту власної національної безпеки», — відповіла Мендес.

У публікації також навели перелік військового обладнання для української армії, яке було спрямоване іспанською стороною з березня 2022 року до лютого 2024 року. Туди увійшли уніформа, тепловізори та засоби індивідуального захисту, дрони різних типів, гранатомети, стрілецька зброя, артилерійські системи та боєприпаси, ракети до ЗРК Mistral, MIM-23 Hawk та Aspide, протикорабельні ракети Harpoon та 8 патрульних катерів.

Крім того, раніше було відправлено 10 одиниць танків Leopard-2A4. Таким чином, загалом кількість іспанських ОБТ досягла 30 машин.

Нагадаємо, 15 лютого повідомлялося, що Іспанія передає Україні броньовані гусеничні машини M113 та інше обладнання. Два бронетранспортери переобладнали на машини швидкої допомоги. На цьому наголосила міністр оборони країни Маргарита Роблес на 19-му засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".