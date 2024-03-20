Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Оставленных без жилья мариупольцев оккупанты не пускают в суд

20 марта 2024, 15:58

Оставленных без жилья мариупольцев оккупанты не пускают в суд

Мариупольцев, которых российские захватчики оставили без жилья, не пускают в суд. Об этом сообщил Мариупольский городской совет.

Отмечается, что жители демонтированных домов по улицам Нахимова, 82 и Мира, 75 обратились в суд так называемой «ДНР». Их дома снесли, а на их месте построили ипотечное жилье. В результате люди остались на улице.

«На так называемое «открытое судебное заседание» людей не пускают. Оккупанты угрожают вызвать ОМОН, чтобы разогнать мариупольцев», — говорится в сообщении.

В Мариупольском горсовете заявили, что захватчики продолжают вместо обещанного восстановления домов мариупольцев создавать коммерческое жилье для продажи россиянам. А местным жителям даже не предоставляют компенсационных квартир. Их просто оставляют на улице.

Ранее сообщалось, что в захваченном Мариуполе открыли мемориальную доску российскому генералу, уничтожавшему город.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

Другое
Суд Жилье Оккупация Мариуполь

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
15:58
Оставленных без жилья мариупольцев оккупанты не пускают в суд
13:53
В оккупированный Джанкой продолжают прибывать российские солдаты — АТЕШ
23:05
Главное за день: Оккупанты расстреляли трех человек под Херсоном. Захват Орловки
20:57
Результаты «выборов» в «ЛНР» и Запорожской области полностью сфальсифицированы — электоральный эксперт
20:40
В РФ заявили, что начались грузовые ЖД перевозки в Крым через оккупированные территории
16:25
Минобороны РФ заявило о захвате села Орловка на Авдеевском направлении
15:16
В оккупированном селе под Херсоном оккупанты расстреляли трех гражданских
14:48
В оккупированном Донецке при обстреле пострадала женщина
09:58
Российские войска еще продвинулись в Орловке под Авдеевкой
08:22
В Селидово четыре человека получили ранения в результате ночного обстрела, разрушены дома
23:37
Главное за день: Ситуация в Сумской области. Кто убил украинку в Германии?
08:30
Российские войска захватили село в Запорожской области — ISW
23:45
Главное за день: Россияне продвинулись в районе Бердичей и Орловки. Путин побеждает на «выборах»
23:20
Путин побеждает на «выборах» в России. В оккупации у него якобы до 95% голосов
12:24
В разрушенной Россией Авдеевке проводят «выборы»
00:06
Главное за день: РФ готовится к войне с НАТО? Как проходят «выборы» Путина в оккупации
21:53
На избирательном участке в оккупированном Бердянске прогремел взрыв
17:50
В Белгороде снова слышны взрывы
16:50
В списке избирателей «ДНР» обнаружили себя жители Екатеринбурга России
15:15
Россия готова напасть на НАТО в 2026 году — Business Insider
все новости
15:58
Оставленных без жилья мариупольцев оккупанты не пускают в суд
15:41
Город Часов Яр разрушен на 70%, там остаются более 700 человек, — Филашкин
15:30
В Красногоровке группа «Белый Ангел» спасла раненого старика
15:20
Испания отправит в Украину 20 танков Leopard-2A4
15:13
В результате утреннего обстрела Горняка двое людей травмированы
15:05
В Изюмском районе трактор наехал на ВОП и взорвался
14:59
Оккупанты ракетой ударили по Харькову: есть погибшие и пострадавшие
14:35
Россия наносит удары по Белгородской области авиабомбами ФАБ-500
14:28
Российские добровольцы призвали губернатора Белгородской области срочно эвакуировать людей
13:53
В оккупированный Джанкой продолжают прибывать российские солдаты — АТЕШ
13:45
F-16 будут сосредоточены на защите Украиной своей суверенной территории
12:48
Россияне обстреляли машину с гражданскими под Херсоном: двое погибших
11:59
Белгород РФ вновь попал под обстрел: есть жертвы
11:37
Силы обороны остановили массированный штурм россиян: уничтожили личный состав и технику
11:15
На границе Черниговской области создают систему инженерных заграждений и опорные пункты
10:59
Армия РФ за сутки 12 раз ударила по Донетчине: в ОВА показали последствия атак
10:37
За прошедшие сутки россияне нанесли по Сумской области 136 ударов
09:59
Оккупанты снова пытаются захватить село Работино
09:40
Ударные БпЛА ВСУ превращают технику оккупантов в пепел — видео
09:27
Сколько людей осталось в деоккупированной Луганской области: Лысогор рассказал о ситуации в регионе
все новости
ВИДЕО
Оставленных без жилья мариупольцев оккупанты не пускают в суд Оставленных без жилья мариупольцев оккупанты не пускают в суд
20 марта, 15:58
«Белый Ангел» спас раненого старика в Красногоровке. Фото: кадр из виде В Красногоровке группа «Белый Ангел» спасла раненого старика
20 марта, 15:30
Россия бьет авиабомбами ФАБ-500 по Белгородской области. Фото: кадр из видео Россия наносит удары по Белгородской области авиабомбами ФАБ-500
20 марта, 14:35
F-16 будут сосредоточены на защите Украиной своей суверенной территории F-16 будут сосредоточены на защите Украиной своей суверенной территории
20 марта, 13:45
Белгород попал под обстрел. Фото: Telegram-канал Shot Белгород РФ вновь попал под обстрел: есть жертвы
20 марта, 11:59
Силы обороны остановили массированный штурм россиян: уничтожили личный состав и технику Силы обороны остановили массированный штурм россиян: уничтожили личный состав и технику
20 марта, 11:37
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама