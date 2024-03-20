Оставленных без жилья мариупольцев оккупанты не пускают в суд

Мариупольцев, которых российские захватчики оставили без жилья, не пускают в суд. Об этом сообщил Мариупольский городской совет.

Отмечается, что жители демонтированных домов по улицам Нахимова, 82 и Мира, 75 обратились в суд так называемой «ДНР». Их дома снесли, а на их месте построили ипотечное жилье. В результате люди остались на улице.

«На так называемое «открытое судебное заседание» людей не пускают. Оккупанты угрожают вызвать ОМОН, чтобы разогнать мариупольцев», — говорится в сообщении.

В Мариупольском горсовете заявили, что захватчики продолжают вместо обещанного восстановления домов мариупольцев создавать коммерческое жилье для продажи россиянам. А местным жителям даже не предоставляют компенсационных квартир. Их просто оставляют на улице.

Ранее сообщалось, что в захваченном Мариуполе открыли мемориальную доску российскому генералу, уничтожавшему город.