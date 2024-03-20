Залишених без житла маріупольців окупанти не пускають до суду

Маріупольців, яких російські загарбники залишили без житла, не пускають до суду. Про це повідомила Маріупольська міська рада.

Зазначається, що мешканці демонтованих будинків по вулицям Нахімова, 82 та Миру, 75 звернулися до суду так званої «ДНР». Їхні будинки знесли, а на їхньому місці збудували іпотечне житло. Внаслідок цього люди залишилися на вулиці.

«На так зване «відкрите судове засідання» людей не пускають. Окупанти погрожують викликати ОМОН, щоб розігнати маріупольців», — йдеться у повідомленні.

У Маріупольській міськраді заявили, що загарбники продовжують замість обіцяного відновлення будинків маріупольців створювати комерційне житло для продажу росіянам. А місцевим мешканцям навіть не надають компенсаційних квартир. Їх просто залишають на вулиці.

Раніше повідомлялося, що у захопленому Маріуполі відкрили меморіальну дошку російському генералу, який знищував місто.