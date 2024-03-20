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Украина наладила производство ракет дальностью более 600 километров — WP

20 марта 2024, 18:59

Украина наладила производство ракет дальностью более 600 километров — WP

Министр стратегических отраслей Украины Александр Камышин еще в феврале заявил, что Украина «развернула» производство ракет с дальностью действия более 640 километров. Однако деталями он не поделился. Об этом написало американское издание The Washington Post.

По словам журналистов, также Украина разрабатывает системы ПВО с высокоточными ракетами, аналогичные системам NASAMS. Однако до производства такого вооружения еще далеко.

Издание пишет, что после развала СССР промышленность Украины оказалась в серьезном кризисе. Поэтому Киеву пришлось искать вооружения за границей, от патронов до истребителей. Кроме того, Украина отказалась от своего ядерного арсенала в обмен на гарантии того, что страны, в том числе и Россия, будут уважать ее территориальную целостность.

Однако сейчас, сообщает WP, оружейная промышленность Украины снова расцветает. Заводы выпускают снаряды, мины, военную технику, ракеты и другое оружие. В 2023 году производство выросло в три раза.

Как рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров, Украина уже производит 90% дронов, которые ей нужны. Среди них БПЛА дальнего радиуса действия. Украина также производит собственные минометы и артиллерийские снаряды советского образца калибра 122 мм и 152 мм. Украинские оборонные компании также стараются удовлетворить острую потребность военных, производя собственные 155-мм снаряды стандарта НАТО, которых очень не хватает на фронте.

Несмотря на это, сказано в статье, украинского производства недостаточно, чтобы компенсировать уменьшение международной поддержки, особенно со стороны США.

Ранее сообщалось, что 16 марта большинство немецких депутатов Европейского парламента поддержали резолюцию о передаче дальнобойных ракет Taurus Украине, хотя на этой неделе в самой Германии Бундестаг отклонил подобную резолюцию. 

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