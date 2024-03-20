Україна налагодила виробництво ракет дальністю понад 600 кілометрів — WP

Міністр стратегічних галузей України Олександр Камишин ще в лютому заявив, що Україна «розгорнула» виробництво ракет із дальністю дії понад 640 кілометрів. Проте, деталями він не поділився. Про це написало американське видання The Washington Post.

За словами журналістів, Україна також розробляє системи ППО з високоточними ракетами, аналогічні системам NASAMS. Однак, до виробництва такого озброєння ще далеко.

Видання пише, що після розвалу СРСР промисловість України опинилася у серйозній кризі. Тому Києву довелося шукати озброєння за кордоном, від набоїв до винищувачів. Крім того, Україна відмовилася від свого ядерного арсеналу в обмін на гарантії того, що країни, у тому числі й Росія, поважатимуть її територіальну цілісність.

Проте зараз, повідомляє WP, збройна промисловість України знову розквітає. Заводи випускають снаряди, міни, військову техніку, ракети та іншу зброю. У 2023 році виробництво зросло втричі.

Як розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, Україна вже виробляє 90% дронів, які їй потрібні. У тому числі БПЛА далекого радіусу дії. Україна також виробляє власні міномети та артилерійські снаряди радянського зразка калібру 122 мм та 152 мм. Українські оборонні компанії також намагаються задовольнити гостру потребу військових, виробляючи власні 155-мм снаряди стандарту НАТО, яких не вистачає на фронті.

Незважаючи на це, сказано у статті, українського виробництва замало, щоб компенсувати зменшення міжнародної підтримки, особливо з боку США.

Раніше повідомлялося, що 16 березня більшість німецьких депутатів Європейського парламенту підтримали резолюцію про передачу далекобійних ракет Taurus Україні, хоча в самій Німеччині Бундестаг відхилив подібну резолюцію.