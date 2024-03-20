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Польша подтвердила присутствие военных НАТО в Украине

20 марта 2024, 23:27

Польша подтвердила присутствие военных НАТО в Украине

В Украине уже присутствуют военные из крупных стран НАТО. Это секрет, о котором уже все знают. Об этом рассказал глава министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает издание Rzechpospolita.

«В польском языке есть термин «секрет Полишинеля», что означает тайну, которую все знают", — сказал Сикорский.

Глава польской дипломатии также подчеркнул, что Польша не будет отправлять войска в Украину. Он отметил, что две страны на протяжении 400 лет входили в состав одного государства, а РФ будет на этом спекулировать.

«Украина и Польша были одной страной на протяжении 400 лет. И это было бы слишком легкой пропагандистской пищей для россиян. Поэтому мы должны быть последними, кто это сделает», — сказал он.

По словам министра, каждая страна принимает решение об отправке войск в Украину индивидуально.

Также Сикорский раскритиковал Берлин за то, что он не передает Киеву дальнобойные ракеты Taurus. Они могли бы значительно помочь Украине защитить себя от российской агрессии. При этом он отметил, что Германия является одним из главных поставщиков оружия в Украину.

«Время имеет решающее значение», — сказал Сикорский.

Напомним, ранее президент Франции Эмманюэль Макрон на встрече с парламентскими партиями заявил, что отправка войск в Украину возможна, если российские оккупанты прорвутся на Киев или Одессу.

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