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Польща підтвердила присутність військових НАТО в Україні

20 березня 2024, 23:27

Польща підтвердила присутність військових НАТО в Україні

В Україні вже є військові з великих країн НАТО. Це секрет, про який уже всі знають. Про це розповів глава міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, повідомляє видання Rzechpospolita.

«У польській мові є термін «секрет Полішинеля», що означає таємницю, про яку всі знають», — сказав Сікорський.

Глава польської дипломатії також наголосив, що Польща не відправлятиме війська в Україну. Він зазначив, що дві країни протягом 400 років входили до складу однієї держави, а РФ на цьому спекулюватиме.

«Україна та Польща були однією країною протягом 400 років. І це було б надто легкою пропагандистською їжею для росіян. Тому ми маємо бути останніми, хто це зробить», —  сказав він.

За словами міністра, кожна країна ухвалює рішення про відправку військ до України індивідуально.

Також Сікорський розкритикував Берлін за те, що той не передає Києву далекобійні ракети Taurus. Вони могли б значно допомогти Україні захистити себе від російської агресії. При цьому він зазначив, що Німеччина є одним із головних постачальників зброї до України.

«Час має вирішальне значення», — сказав Сікорський.

Нагадаємо, раніше президент Франції Емманюель Макрон на зустрічі з парламентськими партіями заявив, що відправка військ в Україну можлива, якщо російські окупанти прорвуться на Київ чи Одесу.

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