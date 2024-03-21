Силы ПВО сбили сегодня в районе Киева более 30 ракет

Во время сегодняшней российской атаки силами и средствами противовоздушной обороны над Киевом и в районе столицы были поражены около 30 российских ракет, в том числе и баллистические. Об этом сообщила Киевская городская военная администрация.



В ходе атаки 21 марта россияне применили крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и баллистические ракеты с территории РФ.



Обновлено. Воздушные силы ВСУ уточнили, что войска РФ атаковали Киев двумя баллистическими/аэробалистическими ракетами «Искандер-М» (KN-23) /Х-47М2 «Кинжал», а также 29 крылатыми ракетами Х-101/Х-555 из 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС (районы пусков — Волгодонск, Энгельс — РФ.). Все ракеты уничтожены.

Воздушная тревога в столице продолжалась около трех часов.



После сложных маневров в смежных областях ракеты заходили в Киев одновременно по разным направлениям.



«Силами и средствами противовоздушной обороны над Киевом и в районе столицы было поражено около трех десятков ракет, в том числе и баллистические», — говорится в сообщении КМВА.



На эту минуту точно известно о двух раненых — девочке 11 лет и мужчине 38 лет. Погибших нет.



В КГВА отметили, что предыдущий ракетный удар по столице оккупантами был совершен 44 дня назад.



Напомним, утром 21 марта во время масштабной воздушной тревоги россияне атаковали Киев ракетами. Были слышны взрывы, сообщалось о работе ПВО.