Сили ППО збили сьогодні у районі Києва більше 30 ракет

Під час сьогоднішньої російської атаки силами та засобами протиповітряної оборони над Києвом та в районі столиці було вражено близько 30 російських ракет, у тому числі балістичні. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.



Під час атаки 21 березня росіяни застосували крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 з бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС та балістичні ракети з території РФ.



Оновлено. Повітряні сили ЗСУ уточнили, що війська РФ атакували Київ двома балістичними/аеробалістичними ракетами «Іскандер-М» (KN-23) /Х-47М2 «Кинжал», а також 29 крилатими ракетами Х-101/Х-555 з 11 стратегічних бомбардувальників Ту -95МС (райони пусків — Волгодонськ, Енгельс — РФ.). Усі ракети знищено.

Повітряна тривога у столиці тривала близько трьох годин.



Після складних маневрів у суміжних областях ракети заходили до Києва одночасно з різних напрямків.



«Силами та засобами протиповітряної оборони над Києвом та в районі столиці було вражено близько трьох десятків ракет, у тому числі балістичні», — йдеться у повідомленні КМВА.



На цю хвилину точно відомо про двох поранених — дівчинку 11 років і чоловіка 38 років. Загиблих немає.



У КМВА зазначили, що попередній ракетний удар по столиці окупантами було здійснено 44 дні тому.



Нагадаємо, вранці 21 березня під час масштабної повітряної тривоги росіяни атакували Київ ракетами . Було чути вибухи, повідомлялося про роботу ППО.