Минобороны РФ заявили, что в Белгородской области средствами ПВО уничтожены 10 снарядов РСЗО Vampire

В Российской Федерации сегодня утром, 21 марта, в очередной раз работала противовоздушная оборона. В Министерстве обороны сообщили, что сбили над Белгородской областью снаряды РСЗО Vampire с территории Украины.



«Около 08:00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир», — говорится в сообщении.



В оборонном ведомстве уточнили, что якобы удалось сбить десять реактивных снарядов над Белгородской областью.



Справка



РСЗО «Вампир» — чешская реактивная система залпового огня. Улучшенная версия базовых систем RM-70, которые производили еще в Чехословакии во второй половине XX века как свою версию советских РСЗО «Град».



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