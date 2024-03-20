Россия наносит удары по Белгородской области авиабомбами ФАБ-500

Россия бьет авиабомбами ФАБ-500 по Белгородской области. Фото: кадр из видео

Россия наносит авиаудары по селу Белгородской области, куда прорвались российские добровольческие силы, сообщает немецкое издание BILD.

Dieses Video zeigt massive russische Luftangriffe auf … Russland.



Auch wenn Regime feindliche Kräfte nur eine einzige Straße im kleinen Dorf Kosinka in der Region Belgorod erobert haben, reagiert Putin mit brutaler Gewalt bzw. zahlreichen FAB-500 Gleitbomben von Jagdbombern. pic.twitter.com/GfkJkWsmSc — Julian Röpcke (@JulianRoepcke) March 20, 2024



Российское село Козинка находится у самой границы с Украиной в Грайворонском районе Белгородской области. Уже несколько дней там продолжаются бои между добровольческими формированиями россиян в составе ВСУ и российскими войсками.



Эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Рёпке изучил видео одного из пророссийских телеграм-каналов и обнаружил, что ВС РФ атакуют Козинку при помощи авиации.



«На этом видео показаны массированные российские авиаудары по... России. Хотя враждебные режиму силы захватили лишь одну улицу в маленьком селе Козинка Белгородской области, Путин ответил жестокой силой, например, многочисленными планирующими авиабомбами ФАБ-500 с истребителей-бомбардировщиков», — пишет Рёпке.

Россия бьет авиабомбами ФАБ-500 по Белгородской области. Фото: кадр из видео

Следы от ударов ФАБ-500 по Белгородской области. Фото: кадр из видео

Ранее сегодня, 20 марта, в российском Белгороде в очередной раз раздаются взрывы, работает ПВО. По предварительным данным, один человек погиб, еще один пострадал.