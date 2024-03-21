Міноборони РФ заявили, що в Бєлгородській області засобами ППО знищено 10 снарядів РСЗВ Vampire

У Російській Федерації сьогодні вранці, 21 березня, вкотре працювала протиповітряна оборона. У Міністерстві оборони повідомили, що збили над Бєлгородською областю снаряди РСЗВ Vampire з території України.



«Близько 08:00 припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку по об'єктах на території Російської Федерації із застосуванням реактивної системи залпового вогню RM-70 «Вампір», — йдеться у повідомленні.



В оборонному відомстві уточнили, що нібито вдалося збити десять реактивних снарядів над Бєлгородською областю.



Довідка



РСЗВ «Вампір» — чеська реактивна система залпового вогню. Поліпшена версія базових систем RM-70, які виготовляли ще в Чехословаччині у другій половині XX століття як свою версію радянських РСЗВ «Град».



Раніше ми писали, що Росія завдає авіаударів по селу Бєлгородській області, куди прорвалися російські добровольчі сили.