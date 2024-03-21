Студентке из Запорожья грозит пожизненное за корректировку ракетных ударов по оборонным предприятиям области

19-летняя студентка из Запорожья может провести всю жизнь за решеткой за коллаборационизм. Фото: СБУ

СБУ задержала 19-летнюю студентку Запорожского университета, которая шпионила за сотрудниками Службы безопасности и корректировала удары по оборонным предприятиям Запорожской области, сообщает пресс-центр СБУ.



Установлено, что по заказу ФСБ фигурантка шпионила за местными сотрудниками СБУ, чтобы установить запасные пункты дислокации Службы.







По имеющейся информации, в дальнейшем оккупанты планировали использовать эту информацию для подготовки ракетных ударов.

Переписка студентки с оккупантами. Фото: СБУ

Переписка студентки с оккупантами. Фото: СБУ

«Кроме того, злоумышленница пыталась установить точные координаты предприятий, которые задействованы в оборонно-промышленном комплексе Украины. Для этого она получала от оккупантов ориентировочные геолокации оборонных заводов, а затем вблизи них проводила разведку на местности. В ходе слежки фигурантка фиксировала максимум информации об объектах: от режима их работы до интенсивности движения грузовой техники на открытой территории цехов», — говорится в отчете службы безопасности.

Переписка студентки с оккупантами. Фото: СБУ

По данным следствия, «шпионкой» оказалась 19-летняя студентка местного университета, попавшая в поле зрения ФСБ осенью 2023 года. Впоследствии девушка была дистанционно завербована через ее крестную – коллаборантку, входящую в руководящий состав оккупационной администрации РФ в одном из временно захваченных городов в Запорожье.

Переписка студентки с оккупантами. Фото: СБУ

Переписка студентки с оккупантами. Фото: СБУ

В прокуратуре объяснили, что собранную информацию подозреваемая передавала с помощью мессенджеров через крестную представителю российской спецслужбы.



Она находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение. Ранее Служба безопасности Украины задержала российскую агентку, которая пыталась выследить локации украинского ПВО вблизи Авдеевки Донецкой области.