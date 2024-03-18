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СБУ задержала российскую агентку, она выслеживала локации ПВО: ей грозит пожизненное заключение

18 марта 2024, 17:59

СБУ задержала российскую агентку, она выслеживала локации ПВО: ей грозит пожизненное заключение

Служба безопасности Украины задержала российского агента. Фото: СБУ Служба безопасности Украины задержала российского агента. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины задержала российскую агентку, которая пыталась выследить локации украинского ПВО вблизи Авдеевки Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Сообщается, что фигуранткой оказалась местная жительница, находившаяся в розыске за мошенничество и воровство. В 2023 году она сбежала в Житомирскую область, именно в этом регионе женщина активно общалась в чатах российских Telegram-каналов, где пыталась найти заработок.

Впоследствии ее дистанционно завербовал сотрудник ФСБ. По его указанию, жительница Авдеевки возобновила свое общение с бывшими односельчанами в Донецкой области, чтобы получать от них «нужную» информацию.



«Предательница пыталась узнать факты работы украинской ПВО во время воздушных атак россиян. В случае «подтверждения» она дальше расспрашивала относительно ориентировочного базирования огневых позиций зенитно-ракетных комплексов ВСУ», — говорится в сообщении.

В скором времени ее задержали. В ходе обыска у нее обнаружен мобильный телефон, который она использовала в разведывательно-подрывной деятельности.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение.

Ранее мы писали, что СБУ задержала семью коллаборантов, которые по заказу ФСБ готовили ракетные удары по Украине и хоронили останки ликвидированных под Киевом оккупантов. 

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