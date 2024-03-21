Студентці із Запоріжжя загрожує довічне за коригування ракетних ударів по оборонним підприємствам області

19-річна студентка із Запоріжжя може провести все життя за ґратами за колабораціонізм. Фото: СБУ

СБУ затримала 19-річну студентку Запорізького університету, яка шпигувала за співробітниками Служби безпеки та коригувала удари по оборонних підприємствах Запорізької області, повідомляє пресцентр СБУ.



Встановлено, що на замовлення ФСБ фігурантка шпигувала за місцевими співробітниками СБУ, щоби встановити запасні пункти дислокації Служби.







За наявними даними, надалі окупанти планували використати цю інформацію для підготовки ракетних ударів.

Листування студентки з окупантами. Фото: СБУ

Листування студентки з окупантами. Фото: СБУ

«Крім того, зловмисниця намагалась встановити точні координати підприємств, які залучені в оборонно-промисловому комплексі України. Для цього вона отримувала від окупантів орієнтовні геолокації оборонних заводів, а потім поблизу них проводила дорозвідку на місцевості. Під час стеження фігурантка фіксувала максимум інформації про об’єкти: від режиму їхньої роботи до інтенсивності руху вантажної техніки на відкритій території цехів», — йдеться у звіті служби безпеки.

Листування студентки з окупантами. Фото: СБУ

За інформацією слідства, «шпигункою» виявилася 19-річна студентка місцевого університету, яка потрапила до поля зору ФСБ восени 2023 року.



Згодом дівчина була дистанційно завербована через її хрещену – колаборантку, яка входить до керівного складу окупаційної адміністрації РФ в одному із тимчасово захоплених міст у Запоріжжі.

Листування студентки з окупантами. Фото: СБУ

Листування студентки з окупантами. Фото: СБУ

У прокуратурі пояснили, що зібрану інформацію підозрювана передавала за допомогою месенджерів через хрещену представнику російської спецслужби.



Вона перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув'язнення. Раніше Служба безпеки України затримала російську агентку, яка намагалася вистежити локації українського ППО поблизу Авдіївки на Донеччині.