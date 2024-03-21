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В Белгороде с утра слышны взрывы: пять жителей пострадали, город частично остался без света

21 марта 2024, 11:23

В Белгороде с утра слышны взрывы: пять жителей пострадали, город частично остался без света

Белгород снова под обстрелом 21 марта. Фото: Вячеслав Гладков Белгород снова под обстрелом 21 марта. Фото: Вячеслав Гладков

В Белгородской области сегодня с самого утра, 21 марта, гремели взрывы. По предварительным данным, пятеро гражданских получили ранения. Кроме того, повреждена линия электропередач, без света остались пять тысяч жителей. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Сообщается, что у двух женщин и мужчины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, также двое мужчин получили осколочные ранения голени, руки и плеча. Все они доставлены в больницу.



Гладков отметил, что повреждены 30 квартир и шесть многоквартирных дома. Многие здания остались без окон, также повреждены 10 автомобилей.



В городе есть повреждение на линии электропередачи, временно без света остаются 5 тысяч жителей.

В самой Белгородской области, в частности, в поселках Дубовое и Майское повреждены дома и автомобили.

Ранее мы писали, что в Российской Федерации утром 21 марта в очередной раз работала противовоздушная оборона. В Министерстве обороны сообщили, что сбили над Белгородской областью снаряды РСЗО Vampire с территории Украины.

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