У Бєлгороді з ранку чути вибухи: п'ять мешканців постраждали, місто частково залишилося без світла

Білгород знову під обстрілом 21 березня. Фото: В'ячеслав Гладков

У Бєлгородській області сьогодні з самого ранку, 21 березня, лунали вибухи. За попередніми даними, п'ятеро цивільних отримали поранення. Крім того, пошкоджено лінію електропередач, без світла залишилося п'ять тисяч мешканців. Про це повідомив губернатор регіону Вячеслав Гладков.



Повідомляється, що у двох жінок та чоловіка діагностували закриту черепно-мозкову травму, також двоє чоловіків отримали осколкові поранення гомілки, руки та плеча. Усі вони доставлені до лікарні.





Гладков зазначив, що пошкоджено 30 квартир та шість багатоквартирних будинків. Багато будівель залишилися без вікон, також пошкоджено 10 автомобілів.





У місті є пошкодження на лінії електропередач, тимчасово без світла залишаються 5 тисяч мешканців.



У самій Бєлгородській області, зокрема, у селищах Дубове та Травневе пошкоджено будинки та автомобілі.



Раніше ми писали, що в Російській Федерації вранці 21 березня вкотре працювала протиповітряна оборона. У Міністерстві оборони повідомили, що збили над Білгородською областю снаряди РСЗВ Vampire з території України.