Путин хочет, чтобы на карте Европы появился новый фронт — WSJ

Американское издание Wall Street Journal приводит мнение двух экспертов — Иваны Страднер и Марка Монтгомери из Foundation for Defense of Democracies («Фонда защиты демократии»), они предполагают, что Кремль может развязать новую войну на Балканах, чтобы ослабить поддержку Украины и дестабилизировать Запад. Об этом пишет BILD.



«Поскольку российские войска понесли потери на Украине, Москва может много выиграть, создавая проблемы в других частях континента», — говорится в статье Wall Street Journal.



Кроме того, исследователи считают, что новый военный конфликт в Европе даст Кремлю возможность получить местное влияние посредством торговли оружием и посредничества, отвлечь внимание от Украины и дать России рычаги влияния на западных лидеров.



По мнению аналитиков, самый подходящий вариант для Москвы — это балканские страны, где напряжённость остаётся высокой со времен югославских войн (1991 – 2001 годы). Прежде всего накал сохраняется из-за Сербии, которая хочет расширить свое влияние на соседние государства и угрожает военной эскалацией.



Недавно президент Сербии Александр Вучич открыто пригрозил атаковать Косово, а летом 2023 года сербские власти привели свои войска в боевую готовность.



«Поскольку НАТО празднует свое 75-летие, а Путин сталкивается с новыми потерями в Украине, Москва пытается открыть новый фронт на Балканах. Москве не нужно отправлять в регион свою армию. России просто приходится полагаться на Сербию в разжигании насилия и нестабильности и делать ставку на то, что НАТО будет колебаться», — резюмируют эксперты.



Напомним, министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш считает, что когда Путин сойдет с политической сцены, имперские претензии России будут продолжать угрожать Европе.