Путін хоче, щоб на карті Європи з'явився новий фронт — WSJ

Американське видання Wall Street Journal наводить думку двох експертів — Івана Страднера і Марка Монтгомері з Foundation for Defense of Democracies («Фонду захисту демократії»), вони припускають, що Кремль може розв'язати нову війну на Балканах, щоб послабити підтримку України та дестабілізувати Захід. Про це пише BILD.



«Оскільки російські війська зазнали втрат в Україні, Москва може багато виграти, створюючи проблеми в інших частинах континенту», - йдеться в статті Wall Street Journal.



Крім того, дослідники вважають, що новий військовий конфлікт у Європі дасть Кремлю можливість отримати місцевий вплив через торгівлю зброєю та посередництвом, відвернути увагу від України та дати Росії важелі впливу на західних лідерів.



На думку аналітиків, найкращий варіант для Москви — це балканські країни, де напруженість залишається високою з часів югославських воєн (1991 – 2001 роки). Насамперед напруження зберігається через Сербію, яка хоче розширити свій вплив на сусідні держави та загрожує військовою ескалацією.



Нещодавно президент Сербії Олександр Вучич відкрито пригрозив атакувати Косово, а влітку 2023 сербська влада привела свої війська в бойову готовність.



«Оскільки НАТО святкує своє 75-річчя, а Путін стикається з новими втратами в Україні, Москва намагається відкрити новий фронт на Балканах. Москві не потрібно відправляти до регіону свою армію. Росії просто доводиться покладатися на Сербію у розпалюванні насильства та нестабільності та робити ставку на те, що НАТО вагатиметься», — резюмують експерти.



Нагадаємо, міністр закордонних справ Латвії Криш'яніс Каріньш вважає, що коли Путін зійде з політичної сцени, імперські претензії Росії продовжуватимуть загрожувати Європі.