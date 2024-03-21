В Луганске военный грузовик разрушил детскую площадку

Военный грузовик в Луганске разрушил детскую площадку. Фото: Telegram / Новости Донбасса

Во временно оккупированном Луганске грузовик «Урал» российских войск перевернулся и разрушил детскую площадку.



Авария произошла на пересечении улиц Андрея Линева и Павловской. Глава оккупационной администрации Луганска Яна Пащенко завила, что виновника ДТП привлекут к восстановлению зоны отдыха.



«Администрация города зафиксировала происшествие и вскоре займется восстановлением объекта», — заявила Пащенко.



Она отметила, что площадка была построена мэрией Москвы. О пострадавших в результате ДТП не сообщалось.



Напомним, сотрудник «полиции ЛНР» погиб в результате аварии на дороге под Сорокино (Краснодоном) на оккупированной территории Луганской области.